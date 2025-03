Et si le site d'Audi devenait une usine d'armement comme l'a suggéré Theo Francken? Un groupe belge est intéressé

Le groupe belge de technologie et de défense examine la possibilité de transformer le site d'Audi Brussels pour y implanter une chaîne de montage de blindés légers, écrivent nos confrères de L'Echo.

John Cockerill est en train d'examiner la possibilité de transformer l'usine de Forest "en bonne intelligence avec la Défense et des partenaires, dans le cadre des efforts du gouvernement belge et de l'Europe pour relancer l'industrie de la Défense", a confirmé le CEO de l'entreprise liégeoise, François Michel, qui a également précisé qu'ils seront "présents la semaine prochaine sur place, avec d'autres partenaires et acteurs".

Le site d'Audi n'est pas la seule implantation possible qu'examine le groupe wallon. "Nous regardons d'autres actifs industriels, dans les trois Régions. Audi Brussels est assez grand et comporte plusieurs parties. D'autres entreprises peuvent également être intéressées", a admis le CEO de John Cockerill.