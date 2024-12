Le trajet entre le domicile et le travail de plus en plus risqué: 2023 a été la troisième année la plus accidentogène

Avec 24.770 incidents recensés dans le secteur privé, 2023 a été la troisième année la plus accidentogène sur le trajet entre le domicile et le travail, rapporte mardi le journal L'Echo. Une tendance liée à la hausse du trafic routier et à l'augementation de la popularité du vélo, notamment électrique, selon le service de prévention et protection Idewe.