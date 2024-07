Le vététiste Jens Schuermans espère toujours pouvoir disputer les Jeux: "J'y crois"

Tout à la joie d'une victoire dans le cross-court des championnats de Belgique vendredi à Beringen, Jens Schuermans savourait son retour à la compétition remis d'une petite fracture près de la tête du tibia fin juin. Après la ligne d'arrivée, "je suis redescendu de la colline après ma victoire, la tête dans les nuages, pleine de joie. Je n'ai pas fait attention un bref moment et je suis tombé avec une réception brutale sur ma main. J'ai senti de suite la douleur, mais j'ai mis ça de côté dans ma tête parce qu'il n'y avait pas de places pour du négatif à ce moment-là", a expliqué le Limbourgeois sur les réseaux sociaux racontant sa mésaventure de vendredi.

"Un jour et demie après, la réalité m'a rattrapé avec une fracture du scaphoïde pour verdict. Pendant un moment, mon rêve s'envolait. Larmes de déception et un grand vide après tous ses efforts sans désormais de perspectives. L'appel avec le docteur quinze minutes plus tard m'a apporté l'espoir de rassembler les pièces d'un rêve brisé. Je donnerai tout ce que je peux pour pouvoir être sur la ligne de départ. J'y crois".

Le cross-country pour les messieurs aura lieu le 29 juillet sur la Colline d'Elancourt.