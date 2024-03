"L'eau doit trouver son chemin": l'humidité dans les maisons plus présente que jamais à cause des importants cumuls de pluie

Conséquence de ces intempéries : les terres sont gorgées d'eau, mais aussi les maisons. En particulier les caves dont beaucoup voient l'eau surgir du sol. En cause, les nappes phréatiques qui sont remplies et l'eau cherche un passage pour sortir.

Depuis juin 2016, ce qui correspond au dernier épisode pluvieux important, la Belgique était dans une période très sèche. À l'exception de juillet 2021 et les inondations. Oui, mais voilà, depuis le 18 octobre dernier, les cumuls de pluie ont quasiment battu tous les records. Les mois de novembre, décembre, janvier et février, ont tous été au-dessus de la moyenne des précipitations tombées.

Les sociétés spécialisées dans le traitement de l'humidité sont submergées d'appels de particuliers qui voient les centimètres augmenter. Nicolas Delvaux, gérant d'une entreprise de traitement de l'humidité, explique : "Depuis novembre, il y a eu beaucoup plus d'appels. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu la période de pluie catastrophique. On n'a pas eu un jour de soleil, pas un jour sans pluie. Donc, évidemment, ça n'aide pas (...)".

Selon lui, ces problèmes sont causés par différents facteurs. "(...) Par exemple, si vous avez des champs à côté, si vous avez une nouvelle construction de l'autre côté, qu'il y ait une déviation des eaux, un trottoir qui a été refait, etc. Il y a trop de facteurs et en même temps, il a plu pendant 40 jours. (...) L'eau doit trouver son chemin et donc elle prend les endroits de faiblesse, c'est-à-dire les caves (...)", précise-t-il.

India Armstrong, qui rencontre des problèmes d'humidité chez elle, déplore les problèmes de santé que cela peut engendrer pour elle. "Ça pose évidemment un souci. Oui, c'est mauvais pour la santé d'avoir de l'humidité et de la moisissure sur le mur. Heureusement, cette salle de bain n'est pas utilisée parce que notre fils est déjà parti. Mais si c'était chez nous, on réagirait direct pour réparer ça", témoigne-t-elle.