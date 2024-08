L'équipe de poursuite veut "viser un podium" aux prochains Jeux, après son record national

L'équipe belge de poursuite a fait le plein de confiance en écrivant l'histoire nationale de la discipline aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Lindsay De Vylder, Tuur Dens, Fabio Van den Bossche et Noah Vandenbranden ont battu le record de Belgique à deux reprises, en séries puis au 1er tour, le portant à 3:45.685 (moyenne de 63,806 km/h), mardi.

Pour Tuur Dens, cette performance n'était "pas une grande surprise. Nous l'avions senti. Tout le monde était en forme à l'entraînement, et l'atmosphère était très bonne." L'Italie de Ganna est à moins de 2 secondes et demie. "Le rapprochement vers les meilleurs s'est fait progressivement. Nous sommes à deux secondes d'une finale pour le bronze, sans préparation spécifique."

La joie prédominait dans les rangs noir-jaune-rouge, malgré la 7e place au classement et l'évaporation des chances de médailles. Le quatuor a amélioré de près d'une seconde et demie la marque établie lundi en qualifications (3:47.232), loin devant l'ancien record de Belgique (3:51.186) de février 2023.

Lindsay De Vylder a vu la course se dérouler selon le plan. "Tout le monde a fait son travail à la perfection. Nous avons roulé le temps que nous visions et sommes tous très contents."

L'entraîneur Tim Carswell estime que la Belgique a une chance de grimper sur le podium dans quatre ans, à Los Angeles 2028. Dens soutient son propos. "Jusque hier, nous nous demandions ce que nous pouvions atteindre. Nous sommes désormais tellement proches d'une finale pour le bronze que je crois aussi que c'est possible."

Et Noah Vandenbranden d'y aller de sa contribution. "Nous devons vraiment viser un podium à Los Angeles. Nous sommes encore très jeunes, mais nous aurons quatre ans de plus et devrions être dans la forme de notre vie. C'est à ce moment-là que nous y serons pour de bon."