Les athlètes paralympiques célébrés par le public sur les marches de la Bourse

"Pour des raisons pratiques", la Bourse a été préférée à l'Hôtel de Ville de Bruxelles pour accueillir les membres de Team Belgium, qui ont ramené 14 médailles (7 en or, 4 en argent et 3 en bronze).

Les athlètes ont ensuite été invités à se présenter chacun à leur tour en haut des marches de la Bourse pour recevoir les applaudissements du public présent sur la place. Vingt-cinq des vingt-neuf athlètes ayant disputé les Jeux Paralympiques étaient présents lundi. Les trois médaillés d'or présents, Léa Bayekula (titrée sur 100m et 400m en para athlétisme catégorie T54), Maxime Carabin (or sur 100m et 400m en T52) et Laurens Devos (sacré en tennis de table classe 9), ont été les derniers athlètes présentés au public, avant que les membres de l'encadrement reçoivent à leur tour des applaudissements.

"C'est très chouette, cela montre que l'intérêt pour nous est là", a commenté Laurens Devos, qui a décroché un troisième titre paralympique consécutif. "C'est un moment unique. Nous pouvons remercier les gens d'être venus nous applaudir et nous féliciter." "Je n'imaginais pas un tel engouement, je suis très contente", a confié Bayekula. "C'est une fierté de pouvoir ramener une médaille à la maison." Carabin "espérait" mais "n'imaginait pas" un tel accueil au retour. "Le fait de le vivre, c'est génial".