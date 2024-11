"Les éléments les plus marquants de ma vie sont la naissance de nos deux filles": Thierry Smets s'est confié à notre micro

Le directeur général des Petits Riens, Thierry Smets, s'est confié à notre micro. L'occasion pour lui de dévoiler un peu plus sur qui il est et ce qui l'anime au quotidien.

RTL Info : Où êtes-vous né et où avez-vous grandi ?

Je suis né à Nivelles et j'ai grandi à Waterloo.

Comment s'est passé votre parcours scolaire ?

Mon parcours scolaire s'est déroulé sans éclat, mais sans accroc.

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans les Petits Riens ?

Je me suis engagé dans Les Petits Riens afin de donner un sens à ma carrière qui, jusque-là, suivait une trajectoire financière classique. J'essaie de mettre à profit un projet porteur de sens et l'expérience que j'ai acquise au cours de ces nombreuses années.

La disparition des Petits Riens, est-ce possible ?

Alors, les Petits Riens peuvent disparaître. On ne doit jamais l'oublier, ne jamais perdre cela de vue. Je pense que les entreprises, comme les personnes, ne sont pas immortelles. Il est toujours indispensable de s'adapter aux circonstances et aux nouvelles conditions de marché pour assurer la pérennité d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Il n'y a malheureusement pas de social sans argent, et pour avoir de l'argent, il faut avoir un business qui, en parallèle, permet de financer le social.