Les files subsistent sur l'E40: voici l'état des routes ce jeudi matin

07h35

Les files subsistent sur l'E40

L'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Zaventem a été dégagé.

Les files subsistent sur l'E40 venant de Liège avec 25 minutes à ajouter entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne.

Vous ajoutez 15 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles.

On signale par contre un accident sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de l'Aire de Nivelles (en bande de gauche). Vous ralentissez 30 minutes entre Feluy et le Parking de Nivelles.

Un autre accident en région liégeoise sur l'E42 venant de Saint-Vith. Il s'est produit à hauteur de Dison en direction de Battice.

3 véhicules sont impliqués et vous ne circulez que via la bande d'arrêt d'urgence. 10 minutes à ajouter entre Lambermont et Chaineux vers Battice.