"Les gens viennent travailler avec les pieds de plomb": blocage terminé au dépôt Cora, les magasins vont-ils suivre?

La chaîne d'hypermarchés Cora ne va pas bien, et ses travailleurs non plus. À tel point que, ce jeudi matin, ils ont décidé de bloquer le dépôt d'approvisionnement des magasins situé à Heppignies, dans le Hainaut, afin de rencontrer la direction. "Cela fait un moment que nous essayons d'avoir des contacts avec la direction. Cela fait également deux ans que Cora démantèle son groupe. Les travailleurs veulent des informations sur leur avenir. Que va-t-il se passer ? Que vont devenir les galeries ? Ce sont des questions qui restent sans réponse de la part de la direction", a déploré Myriam Delmée, présidente du syndicat SETCa.

On va travailler avec la boule au ventre

Ce jeudi matin, un représentant de la direction est venu sur place. "On sait encore très peu de choses. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a, pour le moment, pas de faillite. Nous, ce que l'on veut savoir, c'est qui va nous racheter et à quelles conditions ? Ça, on ne le sait pas encore", a confié Johan Sabatini, délégué syndical SETCa. "On va travailler avec la boule au ventre. En tant que délégué syndical, c'est frustrant, car on a aucune réponse à donner à nos collègues", a-t-il ajouté.