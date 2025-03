"Les jeunes ne semblent plus s'y intéresser": ce métier, pourtant indispensable, est en pénurie chez nous

La Wallonie manque cruellement de couvreurs. On cherche actuellement plus de 300 spécialistes de toiture. Une demande qui devrait encore continuer à augmenter. Comment expliquer cette pénurie?

"Il n'y a plus aucun jeune qui semble réellement s'intéresser à ce métier." C'est le triste constat que fait Gil Baufay. Il a la double casquette. Il est à la fois entrepreneur et formateur à l'IFAPME. Il remarque effectivement une baisse d'intérêt pour le métier de couvreur dans ses classes: "Il y a 15-16 élèves en début de première année et à la fin, il ne reste déjà plus que la moitié."

Selon notre interlocuteur, il y a plusieurs raisons à cela: c'est un métier pénible et qui comporte certains risques, il faut travailler dehors quelle que soit la météo et le salaire de départ n'est pas le plus attractif.