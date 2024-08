Les premiers Belges en action jeudi en boccia, tir à l'arc, tennis de table et natation

Le nageur Sam de Visser (S9) disputera les séries du 400m libre. Le Limbourgeois a décroché le bronze à l'Euro sur cette distance cette année et espère atteindre la finale dans le bassin de La Défense Arena. La finale se tiendra dans la session du soir, à 17h30.

Les tournois de boccia et de tennis de table (double) débuteront. Le joueur de boccia Francis Rombouts entrera en compétition à 10h30 avec son premier match de la phase de groupes en catégorie BC2 contre le Sud-Coréen Minkyu Seo. En tennis de table, Laurens Devos, double champion paralympique du simple, et Marc Ledoux (MD18) joueront contre les Ukrainiens Viktor Didukh et Maksym Nikolenko en 8es de finale du double (12h15).