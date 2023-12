Les résultats des analyses de l'eau sur les PFAS à Écaussinnes sont tombés

Dans le cadre du dossier de la contamination aux PFAS, la commune d'Écaussinnes indique avoir réalisé des analyses et a dévoilé les résultats ce vendredi.

• Aucune contamination au PFAS n’est détectée chez les maraichers locaux. Les résultats de ces analyses, qui ont été effectuées sur des échantillons de terre ainsi que dans les puits, sont jugés conformes.

• Une présence de PFAS est confirmée dans le ruisseau "La Pignarée". Le prélèvement effectué dans la Sennette, à hauteur de la rue Lefort (résultat : 26 ng/l mesurés), présente un taux de PFAS inférieur aux futures normes pour l’eau de distribution.

• Des analyses d’œufs ont été effectuées à Marche-lez-Ecaussinnes et à proximité directe de la zone industrielle. Il est constaté que 5 échantillons sur les 7 prélevés atteignent ou dépassent la limite réglementaire en PFAS sur les œufs frais.

Sur base de ces résultats, la commune d’Ecaussinnes rappelle la recommandation émise par la Région wallonne d'éviter de consommer les œufs et les légumes issus de production personnelle, en particulier pour les habitants des rues concernées et proches de la zone d’activités économique. Cette recommandation sera précisée par les instances régionales sur base du résultat de l’étude de surveillance environnementale en cours. La commune d’Ecaussinnes ne manquera pas de relayer les nouvelles informations et recommandations liées aux PFAS.

L’ensemble des résultats des analyses est transmis aux instances régionales ainsi qu’à l’ISSeP afin qu’il en soit tenu compte dans la suite des investigations menées.