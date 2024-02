Les supermarchés réapprovisionnent progressivement les rayons: voici la situation dans chaque grande enseigne

Après la fin des blocages par les agriculteurs, voici la situation dans les dépôts et au niveau du réassort dans la grande distribution, enseigne par enseigne.

Le blocage de Marche-en-Famenne a été levé ce dimanche soir. Des discussions ont été entamées assez tôt avec les agriculteurs la semaine dernière et des solutions ont pu être trouvées. De ce fait, dès vendredi, un camion pouvait sortir toutes les heures. Un groupement d’agriculteurs a continué le mouvement le week-end mais les discussions ont continué.

Il n'y a plus de blocages. Au niveau du réassort, il faut compter une ou deux journées de travail pour que tous les magasins retrouvent une situation normale. Difficile de dire quels magasins sont encore grandement impactés, indique le porte-parole. À Erpe-Mere par exemple, la situation est presque redevenue totalement normale mais c'est difficile à dire pour les autres magasins à l'heure actuelle.

Il y a plus de camions que d’habitudes qui sont en action d'après le porte-parole.

La situation sera normalisée à 100% dans quelques jours. Il est difficile de dire dans combien de temps exactement. Tout est fait pour réassortir au plus vite, indique le porte-parole.

Carrefour

Tout rentre dans l’ordre, indique la porte-parole. Quelques retards de livraison mais pas de gros impacts. Les rayons sont en train d’être remplis. Il ne faut pas attendre 1 jour ou 2 pour que les rayons soient complets.

Colruyt

Il n'y a plus de blocages.

Pour le réassort, Colruyt indique faire le maximum. Aujourd’hui, 1000 camions sont sortis,comme en période de fêtes. En temps normal, c'est 800 camions par jour.

Delhaize

Tous les centres de distribution sont à nouveau opérationnels. Le transport vers et depuis les magasins a repris. "Tout devrait être à nouveau réapprovisionné mardi soir, ou mercredi au plus tard", précise un porte-parole. Tous les magasins Delhaize ne sont cependant pas confrontés à des pénuries. La chaîne ajoute que les pertes de marchandises pendant la mobilisation des agriculteurs restent limitées. Elle estime que 100.000 kilos de produits et de fruits ont été donnés aux banques alimentaires.



Mestdagh

Deux dépôts étaient bloqués. Le dépôt de Villers a été débloqué hier soir, vers minuit, et celui de Gosselies a été débloqué hier après-midi.

L’enseigne a été impactée assez tard donc il n’y a pas trop d’impact, indique le porte-parole. Le week-end est plus calme que la semaine car les livraisons se font le jeudi (et un peu le vendredi) pour le samedi.

Il y a surtout eu un impact au niveau du frais mais pour le reste, tout fonctionne normalement.

Tout est relativement sous contrôle, précise le porte-parole.