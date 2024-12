Les trois jeunes pandas quittent Pairi Daiza ce matin: voici les premières images de leur départ

À bord de deux camions, ils prennent la direction de l'aéroport de Zaventem avec un embarquement rapide vers la Chine, leur terre d'origine. Là-bas, Tian Bao, Bao Di et Bao Mei vont intégrer un centre de conservation des espèces. On espère qu'ils pourront se reproduire là-bas. Notez que bien que nés en Belgique, ces trois pandas gardent la seule nationalité chinoise parce que ce pays ne reconnaît pas la double nationalité.

L'incroyable impact des pandas pour Pairi Daiza et le tourisme wallon

En l'espace de 10 ans, ils sont devenus incontournables sur les 75 hectares du parc : les pandas de Pairi Daiza. Ils sont deux en 2014, trois deux ans plus tard, cinq en 2019.

Entre le parc et ses pandas, c'est une grande histoire depuis 10 ans. En 2014, l'arrivée de Hao Hao et Xing Hui aurait eu un impact direct sur la fréquentation, avec plus de 150 000 visiteurs. Depuis, ils jouent un rôle indéniable dans le développement d'un site qui atteint aujourd'hui plus de 2 millions de visiteurs par an.