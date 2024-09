L'ex-siège de Delhaize à Molenbeek inaugure son occupation temporaire avant reconversion

L'endroit offre un dédale de plus de 40.000 mètres carrés, marqué par son passé industriel. Une vingtaine d'occupants y ont déjà élu domicile. Jusqu'en 2028 (au plus tôt), ils pourront y développer leurs projets artistiques, culturels, sociaux, économiques ou encore sportifs.

Un potager participatif a ainsi poussé dans un coin de parking, des ruches bourdonnent ici, un bar-terrasse n'attend que les badauds, tandis qu'un peu partout se dessinent des fresques chatoyantes qui habillent peu à peu les espaces extérieurs. En poussant une porte, on découvre un ancien entrepôt transformé en Musée Delhaize, une zone de livraisons partagée entre une entreprise de reconditionnement de dalles techniques, un espace de parkour (ce sport urbain qui consiste à franchir toutes sortes d'obstacles) et les bureaux d'une association qui collecte des invendus alimentaires à destination des étudiants. Plus loin, la plateforme de soutien aux musiciens Volta a installé deux salles de concert et 20 studios modulaires.