Loena Hendrickx contrainte d'adapter sa chorégraphie en raison d'une piste plus étroite

Loena Hendrickx et Nina Pinzarrone devront s'habituer à une piste plus courte qu'habituellement, aux championnats du monde de patinage artistique tenus à Montréal (Canada) à partir de mercredi. L'anneau montréalais est moins large de 4 mètres par rapport aux pistes parcourues dans la majorité des compétitions, et plus long d'un mètre.