L'Onem annonce un grand changement pour la carte de contrôle du chômage temporaire dès le 1er janvier

Cette carte de contrôle électronique existe depuis 2018 et est disponible pour tous les travailleurs depuis septembre 2023, à la condition qu'un accord ait été conclu avec l'employeur à ce sujet. Après sept ans d'utilisation, elle deviendra la seule utilisée pour compléter, consulter et gérer les formalités relatives à la demande d'allocations de chômage temporaire.

La carte numérique est déjà utilisée par plus de 5.000 entreprises et plus de 30.000 travailleurs.