Lotte Kopecky finit 4e de la course à l'élimination et figure à la 9e place de l'omnium

Lotte Kopecky a poursuivi sa progression au classement de l'omnium de cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Grâce à une 4e place sur la course à l'élimination, la troisième des quatre épreuves au programme, Kopecky passe de la 13e à la 9e place du classement général. Il ne reste désormais que la course aux points à disputer.

Ce résultat ne permet cependant pas à Kopecky de reprendre du terrain sur le podium provisoire. En effet, l'Américaine Jennifer Valente, l'Australienne Georgia Baker et la Canadienne Maggie Coles-Lyster se sont respectivement classées 1re, 2e et 3e à l'élimination. Celles-ci sont également aux trois premières places du classement provisoire.

Après le scratch (17e), le tempo (6e) et la course à l'élimination, le dernier événement est la course aux points. À la différence des autres épreuves, qui rapportent des points en fonction du classement de l'épreuve, les points accumulés dans cette dernière étape s'ajoutent directement au total du classement général. Un tour repris sur le peloton rapporte 20 points, en plus des 5 points attribués à chaque sprint.

Lotte Kopecky a déjà conquis une médaille de bronze sur la course en ligne sur route des Jeux de Paris 2024, après avoir terminé 6e du contre-la-montre. C'est la troisième fois que la native de Rumst participe aux JO, après Rio 2016 et Tokyo en 2021. Kopecky avait terminé 4e de la course en ligne au Japon, et elle avait abandonné l'omnium.