L'ULB et la Défense envoient du matériel médico-pédagogique en RDC

Cet équipement doit servir à former des étudiants en bachelier des sciences médicales et paramédicales de l'Université de Lubumbashi (UNILU), ainsi que le personnel de centres hospitaliers, mais aussi des praticiens qui officient en milieu rural au Katanga. En effet, la médecine y est souvent pratiquée par des médecins qui n'ont pas toujours eu accès à l'ensemble des formations spécialisées en chirurgie et en anatomie, précise l'ULB.

Cet envoi s'est étalé sur trois vols au départ de l'aéroport militaire de Melsbroek et à destination de Lubumbashi, dans le sud de la RDC. À bord, une chambre froide portable, des civières, des tables d'autopsie et de dissection, du matériel audiovisuel ou encore du petit matériel de chirurgie.

À terme, le projet doit permettre d'une part de moderniser les cours d'anatomie durant le premier cycle du cursus en médecine à l'UNILU, et d'autre part d'organiser des ateliers de formation continue dans des infrastructures de qualité. Il s'inscrit dans le cadre d'un "Projet de formation Sud" de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares). Ces partenariats Nord-Sud sont conclus entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (dans ce cas-ci l'ULB et l'ULiège) et un établissement étranger pour répondre à un besoin de formation local, régional voire national.

La coopération avec la Défense a permis d'acheminer le matériel en toute sécurité, mais aussi d'allouer les sommes économisées dans le transport à d'autres pans du projet.