"Ma nièce me dit que je suis la reine du bitume": Eveline, septuagénaire, a reçu de ses proches... un stage de conduite

De nombreux accidents de voiture impliquant des personnes âgées au volant ont été recensés. Entre accrochages, délits de fuite et conducteurs fantômes, les problèmes sont nombreux. En Belgique, il n'existe pas de limite d'âge pour conduire. Le permis reste valable même si vous avez cent ans, c'est au conducteur d'évaluer ses capacités de conduite.

Ma nièce me dit que je suis la reine du bitume et que je conduis comme une folle

Éveline a récemment perdu le contrôle de sa voiture qui a été complètement détruite. Après cette mésaventure, ses proches ont décidé de lui offrir un stage de conduite. "Ils se sont cotisés pour que j'apprenne à conduire plus sagement. Ma nièce me dit que je suis la reine du bitume et que je conduis comme une folle, mais je n'ai pas cette impression", raconte-t-elle.