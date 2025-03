Maintenant que les étudiants peuvent travailler davantage, quels sont les secteurs qui vont le plus en profiter?

Les étudiants vont pouvoir travailler davantage et plus jeunes ! Certes, la mesure doit encore être votée en séance plénière à la Chambre, mais l'accord est bel et bien trouvé : le travail étudiant bénéficiant d'avantages fiscaux pourra passer à 650 heures par an, alors que ce chiffre était encore de 475 heures avant le Covid. Face à cette bonne nouvelle, quels sont les secteurs qui vont en profiter le plus ?

Alors que les étudiants vont pouvoir travailler davantage et plus jeunes, quels sont les secteurs qui vont en profiter le plus ? L'horeca, d'abord. Et pour cause, ce secteur était et reste un grand employeur d'étudiants, notamment pour des postes flexibles en soirée, les week-ends et pendant les vacances.

La grande distribution en cherche également. Près d'un étudiant sur cinq trouve un job dans la vente, en majorité dans les supermarchés. Non seulement pour remplacer des employés permanents, mais aussi pour une aide supplémentaire le week-end et, là aussi, pendant les vacances.