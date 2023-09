Malgré les absentes, l'équipe féminine veut saisir sa chance à Anvers devant son public

Le fer de lance de l'équipe et championne olympique en titre aux barres asymétriques, Nina Derwael, ne sera pas présente dans la Métropole. Samedi, elle sera opérée de l'épaule, qu'elle s'est démise à l'entraînement le 8 septembre. Lisa Vaelen, qui a remporté la médaille de bronze au saut lors des derniers Championnats d'Europe à Antalya, se remet d'une mononucléose et a dû aussi déclarer forfait.

"Je pense que c'est particulièrement triste pour Nina et Lisa, car elles manquent un championnat du monde dans leur propre pays, un championnat du monde où, avec l'effectif au complet, nous aurions pu atteindre la finale par équipe. Après ces contre-temps, les autres filles ont d'abord été un peu déstabilisées mentalement", poursuit Heuls. "Elles comptaient encore beaucoup sur Nina, Lisa et Maellyse, les trois leaders du groupe. Mais elles croient de plus en plus en leurs capacités et sont prêtes à saisir leur chance".

La septième place aux Championnats d'Europe d'Antalya, en avril en Turquie, avait qualifié l'équipe féminine pour ces Mondiaux où neuf billets pour les JO de Paris seront attribués.