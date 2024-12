Michael a changé de prénom, mais est surpris par le prix: combien coûte vraiment cette procédure?

Les Belges sont toujours plus nombreux à changer leur nom. Selon les chiffres du SPF Justice, en 2023, 5.762 ont changé leur prénom et 1.152 personnes ont changé leur nom de famille. Mais combien ça coûte ?

Michael a dû payer 500€ pour changer son prénom sur sa carte d’identité. Il se demande s'il est normal d’avoir payé aussi cher.

Le prix varie entre chaque commune, mais changer de prénom ou de nom de famille coûte entre 0 et 500 euros. Pas de chance pour Michael, il a dû payer le montant le plus élevé possible.