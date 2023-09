Michael O’Leary, le patron de Ryanair, victime d’un entartage à Bruxelles

Le dirigeant de Ryanair est à Bruxelles ce jeudi pour tenir une conférence de presse à l’Hôtel Berlaymont. Si des travailleurs et syndicalistes mécontents sont sur place, le patron de la compagnie low-cost a été entarté à l'initiative de militants écologistes. "Welcome in Belgium" ont crié les dactivistes. Le patron de Ryanair leur a répondu: "Bien joué".

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique, à l'aéroport de Charleroi, se croiseront par ailleurs à nouveau les bras les jeudi 14 et vendredi 15 septembre, annoncent jeudi la CNE et l'ACV Puls. Ce sera leur 4e grève en deux mois, puisque la première remonte à la mi-juillet.