"On m'incite à vivre au crochet de l’État": tatoueuse itinérante, Isis ne pourra plus exercer faute d'adresse fixe

Cette Liégeoise se considère comme une "tatoueuse ambulante". Récemment, elle a décidé de quitter son domicile pour vivre dans son lieu de travail : "Ça devenait difficile de payer mon loyer en plus du crédit du camion, des cotisations sociales, de tous les frais d'indépendant, etc."

Isis est tatoueuse, mais contrairement à la norme, elle ne travaille pas dans un salon, mais dans un "Tattoo truck" ! Un van avec lequel elle voyage en Belgique, en France, et même aux Pays-Bas.

L'indépendante a voulu mettre cette adresse chez un ami, elle s'est donc rendue à la commune de Seraing où on lui a "demandé les papiers du véhicule, des photos, etc."

C'est une adresse permettant aux personnes sans domicile fixe de s'inscrire au registre de la population et de fournir une adresse de contact dans la commune belge de leur choix.

Isis habite donc maintenant dans une "demeure mobile", ce qui lui pose problème. Pour être citoyenne belge et exercer son métier, un habitant "nomade" doit posséder une adresse de référence.

"J'ai dû fournir la preuve que je vis bien dans mon véhicule et où je me stationne", explique-t-elle. Hormis les évènements, elle vit principalement "dans les aires d'autoroute ou les parkings gratuits".

J'ai peur de tout perdre

Mais après plusieurs échanges de mails, "ils ont refusé ma demande en invoquant un manque d'informations". Une situation face à laquelle Isis se sent au plus bas : "J'essaye de tenir face à cela et de continuer à travailler, mais j'ai peur de tout perdre."

Sans cela, "je ne peux plus exercer mon métier et je suis radiée de la population belge", explique Isis. La commune lui a proposé de s'inscrire au CPAS, ce qui n'est pas une solution envisageable pour elle.