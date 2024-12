Mobilisation des agriculteurs ce jeudi: voici où se situent les actions de blocage

Il y a une dizaine de points d'action et plus 500 tracteurs au total sont présents sur nos routes pour rappeler que l'accord du "Mercosur" va mettre en péril leur production. "Les tracteurs se situent sur des points stratégiques de notre réseau routier, comme à Eupen, Chimay, Hensies, Couvin ou Visé. À chacun de ces blocages, une cinquantaine de tracteurs se trouvent", détaille notre journaliste présente sur place, au blocage de Hensies, dans le Hainaut.

Le point noir: la E40

Au niveau des barrages des jeunes agriculteurs, le point noir était encore cette colonne de tracteurs qui a quitté sous escorte policière l'aéroport de Bierset en direction de Visé en empruntant l'E40 via l'échangeur de Loncin. Vers 9h, ils se trouvaient au niveau de Vottem.Cette colonne de tracteurs a provoqué des ralentissements entre Hognoul et Vottem en venant de l'E40 (30 minutes de retard), 30 minutes également en venant de l'E42 entre l'Aire d'Horion-Hozémont et Loncin. Dans l'autre sens, vous ralentissez de 25 minutes en venant d'Aix-la-Chapelle entre Herstal et Vottem.

Des barrages sans impact sur votre circulation

Les agriculteurs ont aussi mis en place des barrages qui ne perturbent pas le trafic. En province du Luxembourg sur la Nationale 89 à Bouillon au niveau de Beaubru dans les deux sens de circulation. En province de Hainaut sur la E19 vers Valenciennes qui est fermée à hauteur de l'échangeur de Hautrage suite aux blocages plus loin à hauteur de Hensies. Vous êtes donc déviés via l'E42.

Des voies bloquées entièrement

Par mesure de sécurité, la police a préféré bloquer complètement les voies, plutôt que de procéder à des barrages filtrants comme le voulaient à l'origine les agriculteurs. "Des panneaux annoncent 30 kilomètres avant le barrage que la frontière française est fermée. Normalement, il y aura donc très peu d'impacts pour les automobilistes et du côté français, il n'y a tout simplement personne, les tracteurs ont quitté les lieux".

Ces agriculteurs, toujours très motivés, comptent bien rester jusque ce soir.