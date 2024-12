Hormones, pesticides, antibiotiques: quelles sont ces normes inégales qui inquiètent nos agriculteurs?

Partager:

Les agriculteurs belges bloquent plusieurs postes-frontières pendant 24 heures pour dénoncer l’accord du Mercosur, discuté lors d’un sommet en Uruguay. Ils pointent des normes sanitaires et environnementales inégales qui menacent leur compétitivité et la qualité des produits européens.

Les agriculteurs belges manifestent depuis hier soir, 22h jusqu'à ce soir 22h en bloquant plusieurs postes-frontières comme à Hensies, Bouillon, Chimay et Eupen. Cette action a lieu en marge d’un sommet important qui se tient ces 5 et 6 décembre en Uruguay concernant le Mercosur. C'est sommet potentiellement clé avant la décision du Conseil européen prévue les 19 et 20 décembre. La FJA dénonce une nouvelle fois les "conséquences catastrophiques" de cet accord qui "permettent à des denrées produites selon des normes bien moins exigeantes que les nôtres d’arriver dans nos assiettes". Mais quelles sont ces normes exactement et que concernent-elles ? À lire aussi Pour l'instant, la Belgique ne peut pas signer l'accord Mercosur

Sébastien Geens est agriculteur. Dans sa ferme, il doit respecter toute une série de normes. "Là-bas, on peut utiliser des hormones de croissance. On nous garantit que cette viande-là n'arrivera pas en Europe. On doit se baser sur des contrôles qui sont faits sur place". Hormones, antibiotiques, pesticides et bien-être animal L'Union européenne a interdit l'usage des hormones depuis 1996. C'est aussi le cas des antibiotiques utilisés pour promouvoir la croissance des bovins, ils sont interdits depuis 2006 dans l'Union européenne et depuis 2022 pour toutes les viandes importées. Dans les pays du Mercosur, leur usage n'est pas interdit et les contrôles pour s'assurer que cette viande n'arrive pas sur nos territoires ne sont donc pas garantis. On trouve ensuite les pesticides. Sur les 190 autorisés dans ces pays, 52 sont interdits en Europe, car ils sont considérés comme cancérogènes.