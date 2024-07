Ne gâchez pas vos vacances: voici nos conseils faciles pour éviter de vous faire cambrioler en votre absence

Vous partez en vacances et vous voulez oublier les tracas du quotidien ? C'est une bonne chose, mais il ne faut pas omettre de sécuriser votre habitation, cible des cambrioleurs. Voici quelques conseils pour partir et surtout rentrer l'esprit serein, des conseils que n'appliquent pas toujours tous les Belges.

Le conseil primordial bien évidemment, c'est de vérifier qu'on a bien fermé ses portes et ses fenêtres, cela paraît évident. C'est le cas pour 82% des Belges, mais ça veut dire que 18% des Belges ne le font pas.

Un cambriolage dans votre maison pourrait gâcher vos vacances. 25% des Belges en ont déjà été victimes et dans 3 cas sur 10, le cambriolage s'est produit pendant leurs vacances.

Il peut être utile de prévenir certaines personnes avant son départ, ses voisins par exemple. C'est ce que font 64% des Belges. Vos voisins vont pouvoir vérifier et surveiller les allées et venues. La police aussi, mais ça, vous êtes déjà beaucoup moins nombreux à le faire, seulement 22%. La police va pouvoir organiser des rondes, mais pour cela, il faut s'inscrire sur Police on Web au moins une semaine avant son départ.

Pourquoi pas, aussi, prévenir sa banque? 17% des Belges le font, cela permet éventuellement de revenir sur certaines transactions suspectes.

Que faire de ses objets de valeur ? Les cacher, c'est un réflexe pour près de six Belges sur dix. Les mettre au coffre, là, les Belges sont déjà deux fois moins nombreux à le faire (31%). Et puis, prendre des photos, 22% le font, cela peut être utile pour les assurances ou en cas d'enquête.