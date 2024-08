Nicky Degrendele se qualifie pour les demi-finales mais chute après la ligne d'arrivée

Degrendele a bien géré sa course. Partie à l'arrière du groupe de six coureuses dans le premier quart de finale, elle a remonté progressivement pour couper la ligne en 3e position, parmi les quatre qualifiées pour les demi-finales. L'Allemande Lea Friedrich a été la plus rapide devant la Néo-Zélandaise Ellesse ANdrews (+0.020) et Degrendele (+0.070).

La 4e place qualificative est revenue à la Néerlandaise Steffie van der Peet (+0.127), mais celle-ci a chuté au moment de passer la ligne. Elle a emmené avec elle la Chinoise Yuan Liying, qui est tombée sur la roue arrière de Degrendele. La roue s'est désintégrée et Yuan a lourdement frappé le parquet, tandis que Nicky Degrendele s'en est sortie sans subir de dommages physiques importants, selon les premières images. Elle a souri et salué le public quelques minutes plus tard.