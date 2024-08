Nicolas Aernouts champion du monde juniors de la course aux points

Le Hérinnois, 18 ans, a récolté 31 points au fil des 100 tours (25 km) et dix sprints que comptait l'épreuve.

Le Brésilien Lucca Marques Ferreira Silva a pris la médaille d'agent (23 points) et le Britannique Finlay Tarling, la médaille de bronze (20 pts).

Vendredi aussi, Laerke Expeels a pris la 13e place de l'omnium. A l'issue des quatre épreuves (le scratch, la tempo race, la course par élimination et la course aux points), la jeune coureuse de Dudzele, 18 ans, a totalisé 37 points. L'or est revenu à la Britannique Cat Ferguson (133 points). L'Australienne Nicole Duncan a pris la médaille d'argent et la Russe Adelina Saku celle de bronze, toutes les deux avec 108 unités.