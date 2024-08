Nina Sterckx estime une médaille possible mais veut surtout "avoir du plaisir"

Il y a trois ans, l'haltérophile Nina Sterckx avait créé la surprise en terminant à la cinquième place aux Jeux de Tokyo à 19 ans à peine. Mercredi (7 août), elle entrera pour la deuxième fois dans l'arène olympique à l'occasion des JO de Paris. Comme au Japon, elle concourra dans la catégorie des 49 kg et rêve secrètement d'une médaille. "Ce serait très bien, mais je ne me mets pas la pression", dit-elle.

À Tokyo, Sterckx avait été surprise de terminer cinquième. "J'étais super contente", confirme la jeune femme de 22 ans. Pourtant, elle n'a pas quitté la capitale japonaise complètement satisfaite. "J'ai été privée de l'expérience olympique à cause de tout ce qui se passait autour du Covid. Ici, mon objectif est de vivre cette expérience olympique. Je profite maintenant de chaque instant passé ici. Et c'est aussi l'objectif principal de la compétition. Il y aura beaucoup d'amis et de membres de la famille viendront me voir. Je veux, lorsque je serai là, avoir le sentiment de m'amuser, d'avoir la possibilité de performer à un très haut niveau dans un sport que j'aime beaucoup. C'est encore plus important pour moi que le résultat".

Néanmoins, Sterckx souhaite évidemment que son travail acharné à l'entraînement soit récompensé par un bon résultat. "La concurrence est extrêmement forte", reconnaît-elle. "Seules dix concurrentes ont été sélectionnées. Cela a été un véritable parcours du combattant pour en arriver là."