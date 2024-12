Noël solidaire: depuis 15 ans, Patricia invite des personnes seules pour fêter ensemble le réveillon

Depuis 15 ans, Patricia Denis ouvre son cœur et sa table pour offrir un réveillon chaleureux aux personnes seules. Cette année, elle voit les choses en grand en louant une salle pour accueillir davantage de convives.

Face à cette réalité, Patricia Denis, habitante de la ville et psychopédagogue de formation, a décidé de faire une différence. Depuis 15 ans, elle organise des réveillons solidaires chez elle pour permettre à ceux qui n'ont personne avec qui célébrer de partager un repas et un moment convivial.

À Huy, Noël ne rime pas toujours avec famille et festivités. Pour de nombreuses personnes, les fêtes de fin d'année sont synonymes de solitude.

Mais pour Patricia, le repas ne se limite pas à un moment de dégustation. "Entre chaque plat, je fais des petits jeux et animations qui permettent aux personnes de changer de place. Eles ne se retrouvent donc pas pendant toute la soirée assises entre les deux mêmes personnes" explique-t-elle.

Elle se souvient avec émotion de son premier Noël solidaire : "J'avais mis les deux tables vraiment l'une en face de l'autre pour faire comme une table ronde. Je trouvais que c'était plus convivial".

L’objectif est clair : briser les barrières et créer une atmosphère festive où chacun peut se sentir entouré.

Une initiative qui séduit

Chaque année, l’événement suscite un tel engouement que Patricia doit malheureusement refuser du monde. L’an dernier, elle a dû dire non à dix personnes. "Je les ai au téléphone, et elles sont tristes parce qu’elles me disent qu’elles vont vraiment se retrouver toutes seules", confie-t-elle. Avant d'ajouter: "C’est dur d'entendre ça".

Pour répondre à cette demande croissante, Patricia a décidé d’innover. Cette année, elle loue une salle pour accueillir jusqu'à 50 convives, doublant ainsi la capacité de ses réveillons habituels.

Une belle initiative qui promet de rendre cette soirée encore plus spéciale pour tous ceux qui en profiteront.