"Nos services sont débordés": panique en Wallonie à l'annonce d'un changement brutal concernant les primes rénovation

À la rédaction, nous avons reçu des dizaines de messages via le bouton orange Alertez-nous, dont celui de Dany qui va probablement devoir se passer d'environ 12.000 euros de primes: "Depuis 40 minutes, j'ai la musique d'attente. J'ai aussi écrit un message sur la page Facebook de Wallonie.be. Plusieurs corps de métier me téléphonent et en fait… personne ne sait très bien ce qu'il en est exactement", regrette-t-il au moment de notre entretien.

Laurent Boulanger, le responsable marketing de l'entreprise, ajoute: "Le délai entre l'annonce et la fin du régime des primes nous laissait 12 heures pour réagir, donc évidemment, on a mis par mal de choses en action."

Actuellement, voilà la réponse envoyée par les services de la région wallonne lorsque l'on demande des éclaircissements concernant la réforme énergie: "Nos services sont actuellement débordés suite à l'annonce d'hier. Nous avons une séance d'information cet après-midi pour approfondir les détails de la réforme."

"Empêcher certains chantiers"

La crainte du secteur immobilier est que cette nouvelle réforme soit un frein à la rénovation. "Il y avait une étude qui avait été menée qui confirmait qu'un certain nombre de bâtiments devaient être rénovés par jour pour arriver aux objectifs qui étaient fixés par l'Europe. Aujourd'hui, on n'y est pas et si les primes sont réduites ça va réduire voire empêcher certains chantiers et certains travaux d'être faits", avance Gilles Rigotti, président du syndicat national des propriétaires et copropriétaires.

La région wallonne avait tablé, il y a encore quelques mois sur une rénovation de 250.000 logements à l'horizon 2030. Un chiffre sans doute difficile à atteindre avec cette nouvelle réforme des primes énergie.