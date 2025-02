Primes rénovation en Belgique: des gros changements en Wallonie font planter le site du SPW, quelles aides reste-t-il?

Pas toujours simple d'y voir clair dans toutes les aides différentes lorsqu'on rénove son habitation. La Wallonie vient de changer son système, ce qui a poussé les retardataires à introduire leur demande in extremis jeudi soir, paralysant le site du SPW. Quels sont les primes disponibles en Wallonie et à Bruxelles?

Ces aides sont de plusieurs sortes : taux de TVA réduit (de 21 à 6%), réductions d'impôts, primes. Elles dépendent de la nature des travaux (rénovation, construction, amélioration énergétique), de l'utilisation qui est faite de l'habitation (si vous l'habitez ou si vous la louez), et de votre niveau de revenu.

Il existe 4 niveaux d'aides : fédéral, régional, provincial et communal. Sans oublier les gestionnaires de réseau (fournisseurs de gaz ou d'électricité) qui peuvent également offrir des primes si vous optez pour des systèmes plus écologiques.

Les travaux doivent dans la plupart des cas être réalisés par un entrepreneur pour bénéficier d'une prime. L'âge du bâtiment et sa localisation conditionnent également l'octroi des primes.

En Wallonie, c'est plus compliqué qu'avant

Jusqu'à présent, les primes de la Région wallonne étaient les plus importantes. Elles viennent d'être revues. Désormais, il n'y a plus de primes pour les petits travaux. Et le montant des primes a été revu à la baisse.

Seules les primes dites "habitations" restent accessibles et le système pour les obtenir est simplifié. Le budget alloué par la région aux ménages a été diminué de 60% : l'an dernier 320 millions d'euros de primes avaient été accordées, cette année l'enveloppe est de 154 millions d'euros. Il existe désormais un montant plafonné d'interventions, ce plafond varie en fonction des revenus du ménage, entre 50 et 90% de la facture des travaux.