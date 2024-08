Notre corps subirait deux "pics de vieillissement" au cours de la vie, selon une étude: voici les deux âges concernés

Voici une étude interpellante menée par l'université de Stanford, aux Etats-Unis. On y apprend que le corps ne vieillit pas de manière linéaire. En effet, notre organisme subirait 2 "pics de vieillissement" : vers 44 ans d'abord, et puis et vers 60 ans. Deux périodes un peu plus compliquées, deux coups de vieux qui ont des conséquences.

Le vieillissement est un processus inévitable qui démarre à la naissance et s'accentue avec l'âge, mais saviez-vous que l'être humain vieillirait de façon spectaculaire à deux moments clés de sa vie, à 44 et 60 ans ? "Oui, ça paraît réaliste, on dit qu'après 50 ans, on s'éveille avec des douleurs", réagit une dame interrogée. Et après, ça commence. "Au fond de moi, j'ai envie de me dire que ça ne me tracasse pas, que je trouve ça beau et que ça fait partie de la vie et qu'on va tous vieillir et que ça ne me tracasse pas plus que ça, mais quand même, un petit peu, je stresse un peu quand même", avoue une jeune femme, pourtant encore loin de ces caps.

Une récente étude internationale, réalisée durant plusieurs années auprès d'une centaine de personnes, âgées d'une vingtaine à une septantaine d'années, montre que le vieillissement humain ne se produit pas de manière graduelle et linéaire. "Certaines protéines au niveau de la peau, mais également les bactéries qui se trouvent à la fois au niveau de la peau, de la bouche et de l'intestin vont se modifier et d'autres facteurs vont également se modifier. Les capacités à métaboliser, par exemple l'alcool ou le café, vont aussi se modifier à 44 et 60 ans, entre autres", explique Emmanuelle Warzée, cheffe du service de gériatrie à la Citadelle de Liège.