Nouvel An: Lotte et Léonie, deux jeunes soeurs, préparent 250 repas de réveillon pour les plus démunis

Lotte et Léonie sont deux soeurs vivant à Menin. Pour le réveillon du Nouvel An, elles préparent des repas destinés aux plus défavorisés. Des familles, des personnes seules et des associations viendront chercher ces assiettes de fête. Au menu de ce soir : une soupe de tomates en entrée, un chili con carne comme plat principal et de la bûche et des pâtisseries en dessert.

Lotte raconte comment lui est venue l'idée de distribuer tous ces repas : "On est allés manger chez nos grands-parents et on avait reçu deux sacs remplis avec des produits pour manger. Mais on était que cinq, donc, on ne pouvait pas tout finir. On a donc fait un post sur Facebook pour dire aux gens qui veulent manger en dernière minute peuvent le chercher. Et dans les deux jours, tout était parti. Après, on a donc eu cette idée : pourquoi ne pas faire un repas et dire aux gens : si tu as faim au Nouvel An, viens chercher un repas. Et si tu ne peux pas venir, on va l'amener chez vous. On a commencé avec 20 repas. L'année passée, c'était un peu plus de 100, et maintenant, on est à 250. Donc ça a beaucoup évolué et on est contents", confie la jeune fille.

Certains repas sont même livrés directement dans les maisons des communes de Menin, de Mouscron et de Comines-Warneton. Et pour la première fois cette année, certaines barquettes seront livrées du côté français.