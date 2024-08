Olav Spahl tire le bilan pour la Belgique: "le niveau a augmenté de façon significative"

"Nous sommes très heureux des résultats. Nous avons toujours dit, entre Tokyo et Paris, que le niveau ne cessait de progresser. Le nombre de top 8 et de médailles le prouvent. Le niveau a augmenté de façon significative grâce aussi à une harmonisation à tous les niveaux en Belgique pour ce qui concerne le sport de haut niveau", a commenté Olav Spahl avant de détailler la liste des 3 médailles d'or, une d'argent et six de bronze.

"Je ne suis pas un homme qui utilise beaucoup de superlatif, mais ce que Remco Evenepoel a fait, ce que personne n'avait jamais fait: remporter deux médailles d'or en cyclisme est exceptionnel. Wout van Aert sur le podium, c'est exceptionnel aussi parce qu'il prend une médaille deux fois de suite, à Tokyo et à Paris. De même que Nafissatou Thiam, qui, elle, réussit à remporter ce titre pour la 3e fois de suite. C'est aussi du jamais vu et c'est un deuxième podium avec deux Belges", soulignant la 3e place de Noor Vidts. "Bashir Abdi prend aussi une deuxième médaille de suite, il mérite tout notre respect", a ajouté Olav Spahl qui a passé en revue aussi l'ensemble des athlètes ou équipes ayant réussi un top 8.