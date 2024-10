Opération "Back Friday": découvrez où vous pouvez vous débarrasser facilement de vos petits électros et piles usagés

Bebat et Recupel ont lancé fin septembre l'opération "Back Friday" pour encourager les consommateurs à faire le tri et à se débarrasser intelligement des petits électros cassés et des piles usagées.

Depuis le 25 septembre, un point de collecte mobile traverse toute la Belgique jusqu'au 23 octobre afin de récupérer piles, ampoules et appareils électroménagers usagés. A travers cette campagne baptisée "Back Friday", Bebat et Recupel visent à faciliter le recyclage et la réutilisation de ces batteries et appareils défectueux.

Télécommandes, jouets à pile, lampes de poche ou encore thermomètres... Autant d'exemples d'objets usagés qui trainent parfois dans les tiroirs et qui pourront être rapportés auprès du point de collecte mobile, afin d'être recyclés. Les appareils qui peuvent encore être utilisés seront, eux, revendus dans des magasins de seconde main.