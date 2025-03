Où va-t-on trouver 17,2 milliards d'euros pour renforcer notre défense? Plusieurs pistes existent

Depuis le plan Réarmer l'Europe, décidé par l'Union européenne la semaine dernière, la Belgique souhaite porter les investissements dans la défense à 2 % du PIB dès cet été. Cela représente 4 milliards d'euros supplémentaires à trouver, et encore plus au cours des quatre prochaines années.

Mais comment y parvenir ? Le ministre propose de vendre des participations étatiques, comme celles dans BNP Paribas, Bpost ou Proximus.

Bruno Colmant, économiste, explique à ce sujet : "L'État peut vendre certaines participations, mais c'est beaucoup plus délicat qu'on ne le pense. On peut vendre la participation dans BNP, qui vaut 4-5 milliards, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. On peut vendre la participation dans Proximus, mais vendre 50 % d'une entreprise que l'État possède actuellement suppose de trouver un partenaire industriel. Donc, c'est une recherche qui peut prendre des trimestres, voire peut-être un an. Ce n'est certainement pas avant la fin de l'été qu'on trouvera des acquéreurs potentiels".

Le gouvernement souhaite également opter pour l'emprunt. "C'est vrai que ça coûte un peu d'argent, mais les taux d'intérêt ne sont pas trop élevés, et de toute façon, derrière ces dépenses, il y a de la mise à l'emploi. On parle de 8 000 emplois qui pourraient être créés dans le secteur de la défense en Belgique. Cela veut dire que s'endetter pour créer de l'emploi et pour des dépenses d'infrastructures, c'est, à mon avis, cohérent et logique", rajoute Bruno Colmant.