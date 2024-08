Panier RTLinfo-Testachats: l'inflation repart en légère hausse au mois de juillet

Chaque mois, on s'intéresse à notre consommation grâce au Panier, RTL Info, Testachats, Le Soir et Sudinfo. Les prix de plus de 3 000 produits de base en supermarché sont analysés. En voici les résultats pour le mois de juillet, avec une légère hausse de l'inflation.

L'inflation dans les supermarchés belges augmente à nouveau légèrement pour atteindre un taux de 2,49 % en juillet 2024 contre 2,31 % en juin 2024. Cela veut donc dire que le prix des produits augmente et sont en moyenne 2,49 % plus chers qu'il y a un an. Cela met donc fin à 15 mois consécutifs au cours desquels l'inflation a baissé dans les supermarchés.

Quelques exemples

Pour bien comprendre la tendance des prix, prenons quelques exemples. L'huile d'olive qui coûtait en 2022 9,55 € est passée en juillet 2023 à 10,86 € et en juillet 2024, elle coûte 13,04 €. Alors, c'est exactement le même constat pour le chocolat. Alors qu'il coûtait en 2022 1,07 €, aujourd'hui, il coûte 1,55 €. Et enfin, on termine avec les crevettes grises. Alors qu'on voyait une diminution plutôt entre 2022 et 2023, en 2024, on observe plutôt une augmentation. Elle coûte 6,56 €, et cela, c'est probablement lié notamment à la pénurie de crevettes grises que nous avons connue il y a quelques mois.