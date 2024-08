L'inflation totale en Belgique s'élevait en moyenne à 5,1% au deuxième trimestre 2024

"Le ralentissement du taux de croissance des produits alimentaires transformés, bien qu'à un niveau élevé, est largement lié à la stabilisation des prix des matières premières et des prix de production de l'industrie alimentaire", détaille le SPF Économie.

L'inflation des denrées alimentaires non transformées et des denrées alimentaires transformées a été conforme à l'inflation dans les pays voisins au deuxième trimestre 2024, hormis les boissons alcoolisées et le tabac (respectivement 1,3 % et 1,4 % en Belgique).

L'inflation des services et des biens industriels non énergétiques a continué à ralentir au cours des derniers trimestres, pour atteindre respectivement 4,4 % et 1,3 % au deuxième trimestre 2024.