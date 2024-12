Panne d'envergure chez Telenet: des milliers de clients privés de réseau mobile

Des milliers de clients de l'opérateur télécom Telenet rencontrent depuis mardi vers 7h00 des problèmes de réseau. Ceux-ci ne peuvent pas passer d'appel, ni utiliser Internet via le réseau mobile, a confirmé un porte-parole de l'entreprise.

Vous êtes nombreux à nous signaler une panne sur plusieurs réseaux mobile via le bouton orange Alertez-nous. L'entreprise Telenet confirme un problème technique. "Des travaux de maintenance étaient prévus cette nuit. Malheureusement, quelque chose a mal tourné à la toute fin de l'intervention", a expliqué Bart Boone, porte-parole de Telenet. "Depuis 7h00, un redémarrage du réseau est en cours. Cela signifie que les clients retrouveront progressivement accès au réseau mobile".

Les problèmes techniques pourraient toutefois encore durer un certain temps, a prévenu le porte-parole. "Lorsqu'un réseau redémarre, beaucoup de personnes essaient de passer des appels en même temps, ce qui peut mener à une saturation du réseau. Il est donc possible que cette situation instable persiste encore un moment." Telenet souligne toutefois qu'aucun problème n'est signalé concernant le réseau internet fixe et la télévision.