Panne informatique mondiale: la SNCB et les aéroports du pays ont été impactés

De nombreuses entreprises et administrations du monde entier rencontrent des difficultés informatiques majeures ce vendredi matin suite à des soucis du côté de Microsoft. En Belgique, la SNCB et Brussels Airport sont concernés. Voici ce que l'on sait.

"Nous rencontrons actuellement des problèmes informatiques pouvant impacter nos canaux de vente ainsi que les données de retards ou changement de voie. Nous faisons tout notre possible pour rétablir la situation. Plus d'infos suivront".

Une panne informatique perturbe des entreprises et des administrations partout sur la planète. Chez nous, plusieurs sociétés sont concernées. C'est le cas notamment de la SNCB. Pour les voyageurs, ce matin, impossible d'acheter un billet en ligne ou de consulter les horaires en temps réel.

Cette annonce résonne dans les gares depuis ce vendredi matin. Les voyageurs ont tout intérêt à s'y fier pour rester informés. Les écrans ne leur permettent plus d'obtenir des informations en temps réel. Autre problème: les guichets automatiques.

La SNCB est victime de la panne mondiale de Microsoft. Cela concerne essentiellement l'information à travers le planificateur de voyages sur l'application et le site web, mais aussi sur les écrans.

Conséquence: plus de mises à jour sur les panneaux concernant les retards ou les changements de voie. "Nos équipes, dans les gares et dans les trains, sont aussi mobilisées pour informer et accompagner au mieux les voyageurs, dans des conditions de travail difficiles. C'est un problème d'ampleur qui impacte le travail de nos collaborateurs", explique le porte-parole de la SNCB.