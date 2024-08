Pas d'entraînement de natation samedi dans la Seine pour les Belgian Hammers en triathlon

L'épreuve de relais mixte est planifiée lundi matin avec notamment les Belgian Hammers composés de Claire Michel, Jolien Vermeylen, Marten Van Riel et Jelle Geens.

La situation ne semblant pas en mesure de s'améliorer d'ici la réunion prévue habituellement dans la nuit, il a été décidé "d'éviter une communication tardive aux athlètes" et de les prévenir dès vendredi soir. La partie vélo et course à pied n'est pas annulée, elle devait se dérouler à 7h00 et 9h00 samedi matin.