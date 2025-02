Pas reçu vos fleurs pour la Saint-Valentin? L'arrivée des roses compromise par la manifestation nationale

La manifestation de ce jeudi 13 février a provoqué l'arrêt total des différents aéroports belges. Alors que les voyageurs ont subi les conséquences de cette situation, ceux-ci sont loin d'être les seuls : les fleurs de la Saint-Valentin venues du Kenya et d'Éthiopie.

Près de 1.500 tonnes de roses venues du Kenya et d'Éthiopie n'ont pas pu atterrir ce jeudi. Elles ont été affrétées vers d'autres pays limitrophes, les Pays-Bas, l'Allemagne.

Ce jeudi 13 février, entre 60 et 100.000 personnes étaient dans les rues de Bruxelles pour protester contre les orientations du gouvernement De Wever. Conséquence, aucun avion n'a pas décollé des aéroports belges hier. Il a donc fallu rattraper le retard ce vendredi. Cette manifestation a eu des conséquences sur les voyageurs, mais aussi, les fleurs.

"Pour que cette magie florale se produise, plus de huit compagnies aériennes travaillent sans relâche pour transporter ces cargaisons délicates, en veillant à ce que chaque rose, tulipe et lys arrive fraîche et vibrante", indique sur le réseau social Linkedin, Frédéric Brun, Chef du département Commercial Cargo & Logistics à Liège Airport.

Mais pas de panique, elles seront bien acheminées ce vendredi en avion et livrées à temps chez vos fleuristes pour la fête des amoureux.