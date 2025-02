Baiser le plus long, récompense en litres de bière, lettres d'amour: connaissez-vous ces traditions insolites de la Saint-Valentin?

D’un simple bouquet de fleurs à des coutumes plus surprenantes, la Saint-Valentin prend mille visages autour du globe, comme une course sportive, un concours de baiser, ou encore des cartes anonymes. En tout cas l’idée de cette fête demeure la même : célébrer l’affection, l’amitié ou l’amour.

Chocolats, roses et dîners aux chandelles : la Saint-Valentin se célèbre couramment de manière romantique. Pourtant, de nombreuses cultures perpétuent des traditions inattendues, parfois méconnues.

Le concours du plus long baiser

Dans la ville de Hai Phong, un concours original désigne le couple qui s’enlace et s’embrasse le plus longtemps. Les participants se préparent à tenir plusieurs heures pour remporter le titre du baiser le plus long.