Petites véhicules ou gros SUV: les règles pour les publicités pour les voitures sont-elles les mêmes?

Le Salon de l'auto vient d'ouvrir ses portes. Il présente de nombreux types de véhicules, des plus performants en terme de technologies aux plus évolués en termes de respect de l'environnement?

Trois Liégeois qui ont volé des bâches faisant la publicité de voitures SUV attendent de savoir s’ils seront condamnés ou pas. Ils s’appellent Niels, Philippe et Xavier, ils sont activistes climatiques et ne supportent plus les énormes publicités pour des véhicules polluants. Mais la justice ne sait pas quoi faire avec eux. Les trois hommes ont d'abord été relaxés par un premier juge, ils ont ensuite à nouveau été convoqués par le tribunal correctionnel qui a carrément décidé de poser une question à la cour constitutionnelle avant de trancher.

Ce jugement amène à une autre question: les publicités pour les petites voitures électriques ou les gros véhicules thermiques plus polluants doivent-elles respecter des règles différents?