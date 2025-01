Peut-on récupérer son argent si on a perdu le ticket du jackpot? Un "certain nombre d'éléments" rentrent en compte

En 2024, les Belges ont misé plus d'un milliard d'euros dans la Loterie nationale. Autrement dit, 70% des Belges ont au moins joué une fois l'an passé. Pourtant, certains ne vont pas récupérer leurs gains, qu'advient-il de cet argent non-récupéré ? Peut-on récupérer son argent si on a perdu le ticket du jackpot? Oui, mais avec "un certain nombre d'éléments", explique la Loterie nationale

Se déplacer en magasin pour vérifier son ticket est le moyen le plus sûr de ne pas passer à côté du jackpot. "Vous avez sur le billet de loto, différents jeux, donc le joker, le loto et le code bonus qui peuvent être tirés au hasard. Ce dernier est beaucoup plus difficile à vérifier qu'on ne revient pas dans un point de vente. Parfois, ça peut monter, comme cette semaine, jusqu'à un million d'euros sur un code bonus", explique ainsi Bruno Castelli, libraire.

Les petites sommes non réclamées rejoignent les caisses des bonnes œuvres de la Loterie. Concernant les gros gains à sept chiffres, si le gagnant ne se manifeste pas dans les quatre à cinq mois, la Loterie va tout mettre en œuvre pour le retrouver.

"Quand on parle d'un grand gagnant, on fait une vraie recherche. On a eu des périodes où on faisait des communiqués de presse en disant, on cherche un gagnant. Donc, normalement, on le retrouve", explique Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie nationale.

Si le gagnant reste malgré tout introuvable, la somme ira faire gonfler la prochaine cagnotte. Dans le cas où vous avez les bons numéros, mais que vous avez perdu votre ticket, tout reste possible. La Loterie mène dans ce cas-là son enquête, confirme Jean-Nicolas David, directeur financier de la Loterie nationale : "Vous devez apporter un certain nombre d'éléments, montrer que ce sont des numéros que vous jouez habituellement, démontrer que vous avez joué dans le point de vente que vous renseignez".

Le dernier gros gain non réclamé auprès de la Loterie nationale s'élevait à 1 million d'euros.