Plainte après un colis perdu: bpost a-t-elle l'obligation de vous répondre dans votre langue?

Nadia nous a fait part de sa mésaventure avec la société bpost : l'un de ses colis a été perdu lors du transport. En voulant le signaler, elle a reçu un message en néerlandais. Nadia nous demande donc via le bouton orange Alertez-nous si bpost dispose d'obligations quant à la langue utilisée avec ses clients.