"Plus de bleu dans les rues": le nouveau ministre de l'Intérieur durcit le ton suite à l'insécurité à Anderlecht

Une nouvelle fusillade a eu lieu à Anderlecht dans le quartier du Peterbos, dans la nuit de jeudi à vendredi. On déplore un mort. "Des coups de feu ont à nouveau été tirés la nuit dernière dans la commune, cette fois dans le quartier du Peterbos vers 04h00 du matin", a confirmé la porte-parole de la zone de police Sarah Frederickx. "Il y a une personne décédée, un homme qui doit encore être identifié. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances. Le juge d'instruction et le laboratoire scientifique se sont rendus sur place".

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, et la ministre de la Justice, Annelies Verlinden, ont insisté vendredi sur la nécessité de déployer "plus de bleu dans les rues" de Bruxelles.

Les autorités fédérales du pays se sont réunies en matinée à la suite d'un quatrième incident lié à des coups de feu à Bruxelles cette semaine, qui a coûté la vie à une personne à Anderlecht. "La sécurité à Bruxelles est un point de préoccupation majeure. Il y a des mesures à prendre. Nous allons travailler sur le court, le moyen et le long terme", a-t-il affirmé.

Le ministre de l'Intérieur a insisté, lors d'une conférence de presse, sur la nécessité de déployer plus d'agents des forces de l'ordre dans les rues de la capitale, sans pouvoir toutefois avancer de chiffres précis. "Le nombre de policiers doit encore être discuté. Il faut qu’on puisse avoir les personnes où il faut, au moment où il le faut", a indiqué Bernard Quintin. Il a ainsi annoncé un déploiement de la réserve fédérale à Anderlecht dès ce vendredi, en plus d'une présence renforcée dans les métros bruxellois et d'un déploiement plus important des policiers de la zone Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest) dans certains quartiers d'Anderlecht.